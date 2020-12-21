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В Уфе руководитель Республиканской станции переливания крови оценил ущерб от пожара

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Уфе руководитель Республиканской станции переливания крови оценил ущерб от пожара Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Уфе главный врач Республиканской станции переливания крови Рамиль Хамитов в беседе с журналистом агентства «Башинформ» озвучил предварительную сумму ущерба от пожара в медицинском учреждении. Как сообщалось ранее, рано утром 21 декабря огонь охватил четвертый этаж службы крови — помещения бактериологической лаборатории. На место происшествия по повышенному рангу пожара прибыли 15 единиц техники и 61 человек личного состава.

По словам руководителя службы переливания крови, пока рано говорить о точной сумме ущерба, но, предварительно, она не превышает 300 тысяч рублей, так как многомиллионное оборудование не пострадало.

«Ущерб пока подсчитываем. Есть аппаратура, которая в копоти: она действующая, просто надо отмыть. Позовем экспертов, но ущерб не очень большой. Сгорели, в основном, пластиковые окна и двери, утеплитель крыши, из аппаратуры – резервные холодильники, отработавшие свои сроки и находящиеся на списании. Сумма ущерба — в районе 200-300 тысяч рублей», — сообщил главный врач медучреждения.

Он также добавил, что удалось ликвидировать 20-сантиметровые лужи на 4 этаже – вода практически не попала на 3 этаж, лишь «немножко покапала и прекратила».

«Мы успели — все мокрое сбросили с балкона. Сейчас нечему капать на 3 этаж. Завтра мы последствия пожара ликвидируем до конца, и вся станция будет работать со среды, — сказал «Башинформу» Рамиль Хамитов. – Самое главное, человеческих жертв нет, это раз. Второе – автоматическая пожарная сигнализация сработала своевременно, оперативно прибыла пожарная бригада. Третье — во время уборки никто не порезался, не обжёгся, не пострадал. Четвертое – в 10.00 часов возобновили работы по отпуску компонентов крови, то есть больницы не пострадали. На завтра наши филиалы подключаются – помогают делать кровь: тромбоциты, срочные компоненты. Запасов плазмы у нас – на целый год хватит. С компонентами крови в больницах проблем не будет».

Во время возгорания автоматически заработали генераторы – хранящаяся в здании медучреждения кровь не пострадала.

«Кровь спасена. Все запасы не пострадали. Электричество в помещениях хранения крови было. В бактериальной лаборатории, где произошел пожар, не было большой специфической аппаратуры, хотя в десяти метрах от этого места находилась дорогостоящая аппаратура, 10-15-миллионная – это оборудование не пострадало, — пояснил он. — Что касается причины﻿, все здание круглосуточно на электрике, нагрузка идет. Скорее всего, дело в электрике, но окончательные выводы сделает пожарная комиссия».

Между тем, прокуратура Кировского района Уфы начала проверку в связи с пожаром в службе переливания крови. На место происшествия выезжали сотрудники районной прокуратуры.

«Будет проверено соблюдение требований законодательства о противопожарной безопасности, дана оценка действиям должностных лиц учреждения и контролирующих органов», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Ксения Калинина
Теги: пожар
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