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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфу на Новогодний фестиваль «TERRA ZIMA» приедет Анна Семенович

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Уфу на Новогодний фестиваль «TERRA ZIMA» приедет Анна Семенович Фото: Валерий Шахов

С 1 по 4 января 2021 года в Уфе пройдёт Новогодний фестиваль «TERRA ZIMA», ставший доброй традицией столицы Башкирии. Праздник обещает стать одним из самых насыщенных, ярких и интересных зимних событий страны. На 4 дня жители и гости Уфы по-настоящему погрузятся в атмосферу новогоднего настроения.

Программа фестиваля составлена таким образом, чтобы каждый нашёл для себя интересное развлечение:

1 января 2021 года состоится Забег обещаний. Начало в 12.00. Место старта: Гостиный двор. Зарегистрированные на сайте http://ilss.site/l1 бегуны приходят с заранее распечатанными номерами, на которых пишут свои цели на 2021 год, и пробегают 2021 метр вокруг Гостиного Двора. Забег можно пробежать в комфортном темпе или пройти скандинавской ходьбой. Спортивное начало нового года – это настрой на здоровье и хорошее настроение на весь год!

1 января 2021 года Конкурс карнавальных костюмов. Игры, музыка, танцы и настоящий новогодний карнавал. Начало в 17:00. Место проведения парк «Ватан». В конкурсе примут участие все желающие, пришедшие на праздник в оригинальных карнавальных костюмах и прошедшие регистрацию на сайте https://www.terra-zima.ru/ Победителя ожидает главный приз конкурса Apple iPhone 12.

2 января 2021 года — открытие Зимнего сабантуя. Начало в 12.00. Место проведения парк Ватан. Гости и жители Уфы смогут принять участие в эксклюзивных зимних развлечениях: лыжно-лучном биатлоне, катании на лошадях, боях с мешками. Впервые в Башкирии пройдёт Конкурс самоваров. Обладатели самоваров могут продемонстрировать своего пузатого друга, растопить самовар, заварить свежий горячий чай и проявить творчество в презентации гостеприимства. Участие в конкурсе возможно после регистрации на портале https://www.terra-zima.ru/. Лучший самоварщик получит приз 50 тысяч рублей.

3 января Всероссийский Парад Снегурочек. Начало в 14.00. Место сбора — Конгресс холл, шествие следует по ул. Заки Валиди. Красочное и яркое мероприятие возглавит российская звезда шоу-бизнеса Анна Семенович. В параде примут участие все желающие, обязательное условие – наличие костюма Снегурочки и регистрация на портале https://www.terra-zima.ru/. Шествие будет сопровождаться живой музыкой в исполнении оркестра Дедов Морозов. Снегурочка, которая по мнению жюри наберет наибольшее количество голосов, получит главный приз в 100 тысяч рублей.

4 января — Парад конно-санных экипажей. Начало в 14.00. Место проведения набережная реки Белой. Парад стартует от спуска у парка «Ватан». В рамках парада проводится конкурс на самое яркое, красочное и оригинальное украшение упряжки и оформление экипажа. Гостей ждёт катание на лошадях, живая музыка, песни под баяны и весёлое настроение.

Все мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в строгом соответствии с указом Главы республики.

Контактный телефон штаба фестиваля +7 965 654-04-57. Регистрация на конкурсы, информация о мероприятиях, Положения о конкурсах на сайте https://www.terra-zima.ru/.

ИА «Башинформ»
Теги: TERRA ZIMA
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