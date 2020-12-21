Фото: автор Какая погода будет в Башкирии в начале недели - прогноз Фото: автор

Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидромета, в понедельник в Башкирии будет малооблачно с увеличением днем до значительной. Преимущественно без осадков, днем по северу республики пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

Температура воздуха днем — от минус 16 до 21 градуса, по северу Башкирии до 11 мороза.

Во вторник местами пройдет небольшой снег, ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 15-20 градусов, местами до 23-28 градусов мороза. Днем теплее — минус 9-14 градусов.

В среду вновь прогнозируется местами небольшой снег, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — минус 12-17 градусов, местами до 25 мороза. Днем воздух прогреется до минус 7-12 градусов.