В Уфе оперативно нашли пропавшую без вести 33-летнюю Карину Кузьминых

В Уфе благополучно завершились поиски пропавшей без вести 33-летней Карины Кузьминых (Фаттаховой). В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» «ВКонтакте» сообщили о том, что девушку нашли, с ней все в порядке.«Найдена. Жива», — написали добровольцы в соцсети.Как информировало ﻿ агентство «Башинформ», уфимка пропала 16 декабря. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в розыске к полицейским и волонтерам. После публикации ориентировки в «ВКонтакте», девушку очень быстро удалось отыскать.

ИА «Башинформ»

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