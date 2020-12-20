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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе оперативно нашли пропавшую без вести 33-летнюю Карину Кузьминых

ОБЩЕСТВО
Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

В Уфе оперативно нашли пропавшую без вести 33-летнюю Карину Кузьминых Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

В Уфе благополучно завершились поиски пропавшей без вести 33-летней Карины Кузьминых (Фаттаховой). В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» «ВКонтакте» сообщили о том, что девушку нашли, с ней все в порядке.«Найдена. Жива», — написали добровольцы в соцсети.Как информировало﻿ агентство «Башинформ», уфимка пропала 16 декабря. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в розыске к полицейским и волонтерам. После публикации ориентировки в «ВКонтакте», девушку очень быстро удалось отыскать.

ИА «Башинформ»
Теги: поиски
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