Фото: пресс-служба МЧС РБ В Башкирии открыли еще одну ледовую переправу Фото: пресс-служба МЧС РБ

В Башкирии 18 декабря открыли третью ледовую переправу — в Бирске на реке Белой. По данным пресс-службы МЧС Башкирии, толщина льда составляет 35 см, грузоподъемность 3 тонны. Ледовая переправа состоит из двух полос, каждая шириной 50 метров. Длина переправы 520 метров.

Ответственный за ее эксплуатацию – предприятие ООО «Речной порт «Бирск», а за надзорную деятельность — от ГИМС Нижне-Бельский инспекторский участок.

Как сообщало агентство «Башинформ», первой в этом году в начале декабря открыли ледовую переправу в Караидельском районе на реке Уфа в селе Караидель, второй — неделю назад в деревне Староянзигитово Краснокамского района через реку Белую.