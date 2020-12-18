Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.97 ↓

EUR 89.28 ↑

18 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии открыли еще одну ледовую переправу

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба МЧС РБ

В Башкирии открыли еще одну ледовую переправу Фото: пресс-служба МЧС РБ

В Башкирии 18 декабря открыли третью ледовую переправу — в Бирске на реке Белой. По данным пресс-службы МЧС Башкирии, толщина льда составляет 35 см, грузоподъемность 3 тонны. Ледовая переправа состоит из двух полос, каждая шириной 50 метров. Длина переправы 520 метров.

Ответственный за ее эксплуатацию – предприятие ООО «Речной порт «Бирск», а за надзорную деятельность — от ГИМС Нижне-Бельский инспекторский участок.

Как сообщало агентство «Башинформ», первой в этом году в начале декабря открыли ледовую переправу в Караидельском районе на реке Уфа в селе Караидель, второй — неделю назад в деревне Староянзигитово Краснокамского района через реку Белую.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Названы самые популярные имена новорожденных в Башкирии в 2020 году
Башстат назвал самые популярные имена новорожденных в Башкирии в этом году. Мальчикам чаще всего давали имена — Амир, девочкам – Арина. Ранее «Башинф
Роспотребнадзор опубликовал районы Башкирии, где обнаружено бешенство у животных
В 2020 году на территории Башкирии обнаружено три случая заражения животных гидрофобией, то есть бешенством. Их поймали в двух муниципалитетах республики
В Башкирии после ДТП дотла сгорели два автомобиля: есть пострадавшие
Семь человек пострадали в ДТП в Башкирии за последние сутки. Одна из аварий закончилась пожаром. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, происшес
В Уфе от коронавируса умерла целая семья
В Уфе в течение нескольких дней один за другим от COVID-19 умерли три члена одной семьи. О печальной истории рассказало интернет-сообщество «Демчане» 7
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть