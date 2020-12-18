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Википедисты из Башкирии удостоены премии Федерального агентства по делам национальностей

ОБЩЕСТВО
Фото: социальные сети

Википедисты из Башкирии удостоены премии Федерального агентства по делам национальностей Фото: социальные сети

Второй год подряд башкирские википедисты становятся лауреатами Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое Слово». В 2019 году волонтеры Башкирской википедии отличились в номинации «Лучшая социальная инициатива», в 2020 году признаны лучшими в номинации «За особые заслуги». Как сообщили «Башинформу» администраторы Башкирской википедии, премии, инициированной три года назад Федеральным агентством по делам национальностей России с целью содействия сохранению языкового многообразия страны, волонтеры республики удостоены за проект «Башкирской википедии 15 лет».

«Ключевое слово» — это общероссийский конкурс проектов, который направлен на содействие сохранению языкового многообразия Российской Федерации, поощрение работы по созданию в России условий и возможностей, обеспечивающих равное и уважительное отношение ко всем народам, населяющим нашу страну, их языкам, традициям, ко всему так называемому нематериальному наследию любой, даже самой малочисленной народности. Конкурс призван подчеркнуть многогранность России как страны с уникальным языковым многообразием, поощрить особый вклад лауреатов в сохранение языкового наследия Российской Федерации, а также продвижение русского языка за рубежом.

ИА «Башинформ»
Теги: википедия
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