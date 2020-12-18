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Министр образования Башкирии объяснил, как и когда изменится зарплата учителей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Министр образования Башкирии объяснил, как и когда изменится зарплата учителей Фото: ИА «Башинформ»

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин сегодня на брифинге в Правительстве РБ объяснил, когда в республике начнут применять новую систему оплаты труда учителей.

Напомним, еще в начале года тогдашний министр просвещения России Ольга Васильева заявляла о новой модели формирования структуры оплаты труда школьных педагогов. Согласно этой структуры, организациям рекомендовано при расчете заработной платы учителям назначать 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие. Сейчас ведомство ждёт поправок в Трудовой кодекс.

В настоящее время в Башкортостане зарплаты педагогов складываются из таких соотношений: 36%– оклад, 64% – компенсирующие и и стимулирующие надбавки.

С января 2021 года республика начнёт вводить новую систему оплаты, уточнил Айбулат Хажин.

﻿«За один год данную пирамиду перевернуть невозможно. Нами проработан трехгодичный формат перехода на новую систему оплаты, в Министерстве просвещения РФ пошли нам навстречу, — отметил министр образования. — Постепенно, в течение трех лет мы планируем увеличить оклад учителей: сначала с 36% до 45%, затем до 55%, после уже до 65%. 70% оклада возможно ввести только в Центральной части страны, где нет доплат за климатический пояс. У нас есть уральский и сельский коэффициенты, из зарплаты их убрать невозможно — это догматические цифры. Поэтому у нас соотношение 70% оклада на 30% надбавок не будет, будет 65/35. Я считаю, это оптимальный вариант».
Как отметил Айбулат Хажин, одномоментно перейти на новый формат оплаты не позволяет то, что от этого может пострадать большая часть школьных педагогов — взрослые опытные педагоги:

﻿«Если сейчас эти доплаты сократить и перевести максимально на базовую часть, то пострадают наши педагоги-стажисты. Если у молодых зарплата будет прирастать, то соответственно, у опытных будет сокращаться. Ведь понятно, что новых денег нам никто не даст. Поэтому мы не можем допустить социального взрыва, и обидеть учителей с огромным стажем, на такой шаг пойти тоже не можем».

ИА «Башинформ»
Теги: образование, педагоги, заработная плата
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