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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Старшеклассники Башкирии могут получить бонусы при поступлении в УрФУ

ОБЩЕСТВО

В Уральском федеральном университете стартует ежегодная акция «Тест-драйв».

Школьники могут получить скидку от вуза при поступлении на контрактной основе, а для прошедших на бюджет предусмотрены повышенные стипендии и дополнительное образование. Для этого нужно собрать команду из трех человек и зарегистрироваться на сайте проекта с 15 января до 15 февраля.

Для участия в «Тест-драйве» учащиеся 10–11-х классов объединяются в команды по три человека. Команде необходимо выбрать одно из пяти направлений: инженерное, социально-гуманитарное, естественное, математику и информатику или экономику и управление. Каждому участнику предстоит изучить несколько онлайн-курсов и подтвердить общие знания и знания в выбранной предметной области.

С 22 февраля для 300 лучших участников «Тест-драйва» по итогам отборочного этапа стартует образовательный интенсив. Преподаватели УрФУ намерены доказать, что дистант может быть не просто эффективным, но и увлекательным. Помогут в этом специализированные университетские сервисы и методика проектного обучения. «Тест-драйв» станет полноценной подготовкой к получению образования в вузе: такие технологии студенты УрФУ используют с первых дней учебы.

Итогом работы станут командные проекты, они будут опубликованы в социальных сетях. Идеи участников оценит экспертное жюри университета и вся Россия. Для этого во второй половине марта будет запущено зрительское голосование.

На протяжении всего проекта команды школьников сопровождают опытные студенты-шефы. Они помогут в организации работы, расскажут об университете и студенческой жизни. Для многих ребят шефы становятся настоящими друзьями уже после «Тест-драйва». С их поддержкой проще поступить и влиться в студенческую жизнь.

Победителей проекта определят совокупным рейтингом интернет-голосования и заключения экспертного жюри. 15 лучших участников из пяти команд получат от вуза финансовую поддержку.

Подробнее о «Тест-драйве» расскажут на дне открытых дверей 8 января. Также старшеклассники познакомятся с вузом и узнают все об особенностях поступления. Отдельная консультация запланирована и для родителей. Регистрация обязательна https://urfu.ru/ru/events/10169/.

 

Ирина Зимина

Теги: УрФу, Тест-драйв
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