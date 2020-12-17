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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Примерно треть браков в Башкирии - повторные

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Примерно треть браков в Башкирии - повторные Фото: Ксения Калинина

За 10 месяцев этого года в Башкортостане зарегистрировано 17 тысяч браков и 12 тысяч разводов, сообщили статистики республики.

«В Башкортостане, который является одним из самых многонациональных регионов России, многие браки заключаются между представителями разных национальностей. Но так было не всегда. К примеру, в 1925 году доля межэтнических браков составляла всего около 4% от всех зарегистрированных браков, в 1970 году – почти 29%. По данным последней Всероссийской переписи населения, более 27% частных домохозяйств указали, что члены этих домохозяйств принадлежат к разным национальностям», — прокомментировали в Башкортостанстате, отметив при этом, за последние 20-30 лет в республике изменилось соотношение браков и разводов.

Так, если в 1980 году в регионе на каждые 10 браков приходилось два развода, в 1990 – три, то в 2019 году – шесть.

«Существенную роль стали играть повторные браки, которые возникают из-за распада предыдущей семьи или вдовства. В прошлом году в повторный брак вступило в республике 6 835 мужчин, или более 27% в общем числе браков, и 7 673 женщины (около 31%)», — добавили статистики.

Галина Бахшиева
Теги: браки, разводы, статистика
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