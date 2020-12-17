Башкирия внесет в Госдуму законопроект о конфискации автомобилей у пьяных водителей

Парламентарии Башкирии внесут в Госдуму законопроект «О внесении изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». В частности, депутаты предлагают начать конфисковать транспортные средства пьяных водителей автомобилей. Такое решение было принято на заседании республиканского парламента сегодня, 17 декабря.

«Законопроектом ужесточается ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом виде, – прокомментировал инициативу председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. – Предлагается изымать автомобиль в том случае, если водитель попадается пьяным за рулем дважды в течение года или совершает ДТП с тяжелыми последствиями. Исключение делается для автомобилей, которые выбыли из законного владения собственника помимо его воли, например, были угнаны».

По мнению парламентариев, такая мера призвана переломить ситуацию с гибелью людей на дорогах по вине нетрезвых водителей и послужит хорошей профилактикой.

Статистика показывает, что каждое восьмое-десятое ДТП в России совершается нетрезвыми водителями. В 2018 году по вине пьяных водителей погибло больше четырех с половиной тысячи человек. В прошлом году ситуация не улучшилась. В этом году таких аварий несколько меньше, но это, скорее всего, связано с ограничениями из-за пандемии и снижением интенсивности движения.

«Сама возможность лишиться автомобиля остановит многих водителей, не даст им сесть за руль в нетрезвом состоянии. Белоруссия получила ожидаемый эффект уже на этапе обсуждения законопроекта – на фоне одних только разговоров о конфискации количество «пьяных» ДТП сократилось на 42%, а число погибших – на 60%. Конфискацию транспортного средства как меру борьбы с пьянством за рулем практикуют во Франции, Швейцарии, Литве», — привел примеры председатель Госсобрания РБ.