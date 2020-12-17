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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стало известно, сколько малышей родилось в Башкирии с начала года

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минтруда Башкирии

Стало известно, сколько малышей родилось в Башкирии с начала года Фото: пресс-служба Минтруда Башкирии

За 10 месяцев 2020 года в Башкирии родилось 34 408 детей, что на 2,9 процента меньше, чем в январе-октябре 2019-го, сообщили в Минтруде регионе.

При этом темп спада рождаемости в республике снизился в четыре раза, подчеркнули в ведомстве. Среди регионов Приволжского федерального округа ситуация лучше только в Республике Марий Эл и Удмуртии, где рождаемость снизилась на 2,3 и 2,6 процента соответственно.

«Из позитивных моментов можно выделить, что в семьях Башкирии растет число младенцев, родившихся третьими и последующими. Так, в январе-октябре 2020 года на свет появились 9 813 таких детей. Это на 595 младенцев или на 6,5 процента больше, чем год назад», — отметили в пресс-службе Минтруда и добавили, что в процесс проработки вопросов повышения рождаемости планируется вовлечь будущих мам.
В частности, в январе-июне 2021 года в Башкирии проведут социологическое исследование, направленное на изучение репродуктивной мотивации беременных женщин. Анкетным опросом планируется охватить около 11,7 тысячи рожениц. Полученные результаты будут использованы при разработке новых мер поддержки семей с детьми.

Галина Бахшиева
Теги: рождаемость, дети
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