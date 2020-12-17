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В Башкирии подвели итоги акции «Спасибо врачам»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"Е

В Башкирии подвели итоги акции «Спасибо врачам» Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"Е

В Башкортостане наградили участников благотворительного проекта «Спасибо врачам!» «Единой России». В акции, которая проходит с самого начала пандемии, активное участие приняли артисты, которые поставили два онлайн-концерта, поздравляли декабрьских медиков-именинников, врачи-эксперты, которые отвечали на вопросы слушателей онлайн-лекториев по профилактике распространения коронавируса, волонтеры, которые помогали работникам медучреждений: доставляли им продукты, перевозили их на личном авто.

«В сложившейся ситуации партия, осознавая всю важность социальной поддержки для врачей, обеспечила горячим питанием медперсонал ковид-госпиталей республики, доставила им 10 тысяч продуктовых наборов, полтонны башкирского меда. Нательное белье получили 800 работников скорой помощи. Сейчас в рамках акции «Такси.Забота» волонтеры развозят медиков до работы и обратно», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Премию «Врач с большой буквы», которую учредила компания «АльфаСтрахование-ОМС» при поддержке регионального Минздрава, получили медики «красных» зон: Алсу Нургалеева из Городской клинической больницы №18 Уфы, Дарья Семенова, Флорид Хисамиев из Республиканской клинической инфекционной больницы, Гюльнара Еникеева из уфимской клинической больницы №8, Ольга Тарасова из Городской клинической больницы Кумертау, Гульнара Абдуллина, Галим Давлетов из Центральной районной клинической больницы Белорецка.

По словам директора филиала «Башкортостан» ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Алексея Коржавина, премия вручается врачам за выдающийся вклад и высокий уровень профессионализма в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 в 2020 году по результатам экспертной оценки качества медицинской помощи.

«В зале есть люди, которые меня лечили, когда я лежал в инфекционной больнице №4 в течение 20 дней. Сам видел, как люди работают на износ. Хочется выразить слова благодарности за ваш труд. Не передать те чувства, которые мы испытываем к вам», — прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.
Также на церемонии презентовали второй онлайн-концерт «Спасибо врачам», организованный реготделением «Единой России» совместной с Молодежной общественной палатой при Госсобрании РБ, ГКЗ «Башкортостан» и Башкирским спутниковым телевидением. В поздравлении медиков приняли участие популярные певцы Айдар Галимов, Анвар Нургалиев, Аскар Абдразаков и другие звезды эстрады. Трансляция концерта пройдет на телеканале БСТ.

ИА «Башинформ»
Теги: Единая Россия, Спасибо врачам
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