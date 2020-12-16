Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.44 ↑

EUR 89.18 ↓

16 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Горсовете Уфы в среду ожидается представление нового и.о. мэра города

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Горсовете Уфы в среду ожидается представление нового и.о. мэра города Фото: Олег Яровиков

Заседание городского Совета Уфы по вопросу вакантной должности главы администрации города состоится сегодня, 16 декабря, сообщил агентству «Башинформ» информированный источник, близкий к администрации Главы Башкирии. На нем должно состояться представление в качестве и.о. мэра Уфы Сергея Грекова.

Напомним, место мэра Уфы вакантно с 29 октября 2020 года. Предыдущий глава администрации Уфы Ульфат Мустафин ушел из жизни 29 октября 2020 года после 35-дневной борьбы с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Ему был 61 год. Пост мэра столицы Башкирии он занимал с 29 октября 2018 года.

Сергей Греков – бизнесмен из Стерлитамака, в настоящее время является руководителем «Инновационно-производственного центра «Пилот». По информации из открытых источников ранее трудился на предприятиях нефтегазовой отрасли в Башкирии, был советником гендиректора «Ишимбайского хлебокомбината». Избирался депутатом Госсобрания — Курултая пятого созыва. Ему 52 года, воспитывает семерых детей. Награжден медалями «200 лет МВД», «За верность долгу» и «За укрепление уголовно-исполнительной системы», а также Орденом Преподобного Сергия Радонежского 2 степени.

ИА «Башинформ»
Теги: мэр Уфы, горсовет
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Коронавирус в Башкирии: Новая партия вакцины от COVID-19; умерла молодая женщина
Путин поддержал идею волонтера из Башкирии, который предложил страховать от коронавирусной инфекции немедицинский персонал больниц. Борьба с COVID-19
В Башкирии ограничат продажу алкоголя в новогодние каникулы
В Башкирии, как и в прошлом году, будет ограничена розничная продажа алкоголя в новогодние каникулы. Напомним, согласно действующему в республике законо
В Башкирии сиделка, спасшая из дома престарелых троих человек, рассказала подробности ЧП
В Абзелиловском районе Башкирии в доме престарелых ночью 15 декабря произошел пожар, в котором погибли 11 человек и выжили четверо. Сиделка, спасшая из г
Башкирия привлечет 2,5 млрд рублей на капитальный ремонт больниц и замену медоборудования
В 2021 году Башкортостан планирует привлечь 2,5 млрд рублей на строительство новых больниц, ФАПов, капремонт поликлиник, замену медоборудования и покупку
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть