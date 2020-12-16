Фото: Олег Яровиков В Горсовете Уфы в среду ожидается представление нового и.о. мэра города Фото: Олег Яровиков

Заседание городского Совета Уфы по вопросу вакантной должности главы администрации города состоится сегодня, 16 декабря, сообщил агентству «Башинформ» информированный источник, близкий к администрации Главы Башкирии. На нем должно состояться представление в качестве и.о. мэра Уфы Сергея Грекова.

Напомним, место мэра Уфы вакантно с 29 октября 2020 года. Предыдущий глава администрации Уфы Ульфат Мустафин ушел из жизни 29 октября 2020 года после 35-дневной борьбы с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Ему был 61 год. Пост мэра столицы Башкирии он занимал с 29 октября 2018 года.

Сергей Греков – бизнесмен из Стерлитамака, в настоящее время является руководителем «Инновационно-производственного центра «Пилот». По информации из открытых источников ранее трудился на предприятиях нефтегазовой отрасли в Башкирии, был советником гендиректора «Ишимбайского хлебокомбината». Избирался депутатом Госсобрания — Курултая пятого созыва. Ему 52 года, воспитывает семерых детей. Награжден медалями «200 лет МВД», «За верность долгу» и «За укрепление уголовно-исполнительной системы», а также Орденом Преподобного Сергия Радонежского 2 степени.