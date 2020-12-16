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Школьников Башкирии приглашают к участию в робототехнической олимпиаде

ОБЩЕСТВО

В Башкирии началась регистрация на участие в республиканской робототехнической олимпиаде в области сельского хозяйства — «Агробум».

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона, участвовать в робототехнической олимпиаде могут дети от 6 до 18 лет.

Соревнования будут проходить по пяти творческим направлениям. Среди них — «Агроскаутинг», «Сити-фермер (разработка вертикальных ферм)», «Оператор дронов», «Точное земледелие» и «Агрокибернетика».

«Участвовать в олимпиаде можно индивидуально или в команде до трех человек, включая руководителя команды. Предварительно необходимо подготовить запись видеовизитки с краткой презентацией проекта. Запись видеовизитки – обязательное условие допуска к участию в очном этапе олимпиады», — подчеркнули в ведомстве и добавили, что проект робототехнической олимпиады «Агробум» удостоен гранта Министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

Заявки на участие в «Агробуме» принимаются здесь до 25 декабря.

Организаторы олимпиады — Региональная общественная организация развития молодёжных инициатив «Лига молодёжной политики» РБ, Молодежное правительство Башкирии, Министерство сельского хозяйства РБ при поддержке Минспорта Башкирии.

ИА «Башинформ»
Теги: робототехническая олимпиада
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