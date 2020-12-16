Фото: Ксения Калинина В Башкирии с начала 2020 года более 5000 нарушителей ПДД получили удвоенные штрафы Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане с начала 2020 года за неуплату ранее наложенных Госавтоинспекцией республики штрафов привлечены к ответственности более 9,5 тысячи нарушителей. Санкции — это административный штраф в двукратном размере либо арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

«Административный арест из них назначен 635 нарушителям, более пяти тысяч получили удвоенные штрафы, обязательные работы до 50 часов получили порядка 2,5 тысячи злостных неплательщиков. Остальные скоро будут приглашены в суды», — сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ.

Вовремя получить информацию о своих неоплаченных штрафах можно самостоятельно на официальном сайте ГИБДД или на портале госуслуг, где также есть возможность незамедлительно оплатить штраф в первые две недели с 50% скидкой. Штрафы следует оплачивать в течение 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о его наложении.