Фото: Ксения Калинина На Башкирию надвигаются 30-градусные морозы Фото: Ксения Калинина

В Башкирию вернутся 30-градусные морозы. По данным Башгидрометцентра, это произойдет к воскресению — 20 декабря. Тогда на территорию республики придет холодный фронт и столбики термометров ночью опустятся до до -20,-25°, при прояснениях местами до -30°, днем до -13,-18°.

Пока же жители Башкирии могут наслаждаться недолгим потеплением.

«17, 18 декабря через территорию республики пройдут атмосферные фронты. В большинстве районов пройдет снег различной интенсивности, на отдельных участках дорог будет наблюдаться снежный накат. Температура воздуха повысится ночью до -8,-13°, днем до -4,-9°», — уточнили синоптики.

Отметим, что к предстоящему уикенду снег прекратится.