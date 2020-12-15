Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба на месте трагедии в Абзелиловском районе

15 декабря в Абзелиловском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба по расследованию причин трагедии, которая произошла в деревне Ишбулдино.

Напомним, сегодня ночью в деревянном здании 1960-х годов постройки, где размещался частный Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)», произошёл пожар﻿. До прибытия пожарных из огня удалось спастись пятерым людям, в том числе трём постояльцам. Несмотря на сработавшие пожарные извещатели, 11 человек, которые находились в помещении, погибли. В районе ввели режим ЧС.

Руководитель республики побывал на месте трагедии, обсудил с представителями оперативных служб и руководством муниципалитета возможные причины, которые могли привести к пожару, действия спасателей. По словам главы района Ильдара Нафикова, трое постояльцев пансионата находятся в больнице, ещё двое выживших – в пункте временного размещения.

Полная информация о трагедии здесь.