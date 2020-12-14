Фото: Олег Яровиков В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 16 тысяч человек, умерли еще трое Фото: Олег Яровиков

В Башкирии число заболевших COVID-19 по-прежнему растет и на 14 декабря превысило 16 тысяч человек. По данным Минздрава, озвученным сегодня на оперативном совещании в правительстве РБ, общее количество носителей вируса составило 16317 человек. За сутки подтверждены 154 новых случая заражения.

Зарегистрировано еще три летальных исхода. Общее число умерших от коронавирусной инфекции на сегодня составляет 106 человек.

Умерла жительница Уфы 1961 года рождения с сопутствующими заболеваниями: ожирение 3 степени, атеросклероз 3 степени.

Еще одна жертва — жительница Янаульского района 1958 года рождения. У нее были сопутствующие болезни: ИБС, сахарный диабет 2 типа, хронический панкреатит.

Также умерла от COVID-19 молодая женщина из Краснокамского района, ей был всего 41 год. У нее были сопутствующие заболевания: хронический вирусный гепатит С, атеросклероз аорты 2 стемени.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 383. Выписанных пациентов с пневмонией – 369.Всего выздоровели 13052 человека, из них 10 – за минувшие сутки. Врачи провели свыше 1,85 млн тестов на COVID-19. 25 республиканских лабораторий ежедневно выполняют более 11 тысяч исследований.

Как сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин, в медицинских учреждениях Башкортостана подготовили и оборудовали 6 405 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 26 процентов.

Глава республики Радий Хабиров поручил ускорить получение лицензий для начала полноценной работы нового инфекционного госпиталя в Стерлитамаке.

С 1 ноября по 14 декабря бесплатные лекарства получили около 6000 пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому.