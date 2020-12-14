В Башкирии в объектив фотоловушки попали две «чупакабры»







В Башкирии в геопарке «Янган-Тау» (Салаватский район) в объектив фотоловушки попали две енотовидные собаки, сообщила биолог геопарка Полина Полежанкина.

Зоологи считают, что именно эти животные наводили ужас на хозяйства жителей, причем не только в нашей республике, но и в других регионах. В прессе не раз сообщалось, что некое мифическое существо набрасывается на куриц, кроликов, выпивает у них кровь и оставляет бездыханное тело жертвы. Люди уже успели окрестить его «чупакаброй».

На самом деле, это енотовидные собаки, утверждают эксперты. Оказывается, эти животные в молодом возрасте практически лысые, этот признак и наводил ужас на очевидцев. Шерстью они обрастают по мере взросления. Енотовидная собака питается животной и растительной пищей: ест мышей, птиц, жуков.