В Башкирию поступила новая партия вакцины от COVID-19

13 декабря в Башкирию поступила третья партия вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 1900 доз, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Как отметил Забелин, вся поступившая вакцина будет быстро распределена между лечебными учреждениям. В первую очередь, вакцинируют врачей, учителей и социальных работников.

«Сегодня уточним в Минздраве России. Вполне возможно, что до конца года в республику поступит еще одна партия вакцины от коронавирусной инфекции», — добавил Максим Забелин.

4 декабря Башкирия получила 1200 доз вакцины от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). На данный момент первый компонент получили 97 процентов от поступившей вакцины, констатировал Забелин.

Вакцина применяется в два этапа с интервалом в три недели. После первой прививки формируется гуморальный иммунитет, то есть появляются защитные антитела, после второй эффект закрепляется, формируется более стойкий и продолжительный клеточный иммунитет.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в республике 9 декабря. Иммунизация проводится добровольно.

Первая партия вакцины была получена в сентябре 2020 года. Препарат ввели 42 медикам, работающим в «красных зонах» инфекционных госпиталей республики. Осложнений после вакцинации зафиксировано не было, по результатам ИФА анализа зафиксированы высокие титры антител.

«Надо людям разъяснять, что вакцинация – это основное решение вопроса в череде мероприятий, которые мы делаем, чтобы остановить пандемию. После Нового года нам обещают поставлять эту вакцину уже в промышленных объемах», — сообщил на оперативном совещании в правительстве Глава Башкирии Радий Хабиров.