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Умер «голос» Парада Победы Евгений Хорошевцев

ОБЩЕСТВО
Фото: Wikipedia

Умер «голос» Парада Победы Евгений Хорошевцев Фото: Wikipedia

На 77-м году жизни умер официальный «голос» Кремля Евгений Хорошевцев. О смерти народного артиста России сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как сообщает LIFE, Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Хорошевцева.

«Евгений Александрович был народным артистом РФ, «голосом» Кремля. Именно его голос все слышали в комментариях на Параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — отметил Песков и напомнил, что Хорошевцев был учеником знаменитого Юрия Левитана.

ИА «Башинформ»
Теги: Евгений Хорошевцев
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