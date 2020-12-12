Фото: автор В Башкирию идут потепления и снегопады Фото: автор

На смену холодному антициклону, благодаря которому в первой половине декабря погода в Башкирии была заметно холоднее обычных значений, идут потепления и снегопады.

По данным федеральных метеосайтов, приход в регион более теплых воздушных масс начнется со второй половины следующей недели. С 16 по 19 декабря днем в центральных районах республики будет от 6 до 9 градусов мороза. Ночью столбик термометра может опускаться до -14.

Первая серьезная оттепель возможна в воскресение, 20 декабря, когда днем в Уфе будет около -2. В следующие выходные в столице республики прогнозируются осадки в виде снега до 4 миллиметров.

В перспективе ближайших 10 дней в Башкирии не ожидается серьезных ветров. Во время порывов максимальная скорость ветра будет не более 7 метров в секунду. После двух недель преимущественно солнечной погоды на небе все чаще станут появляться тучи, а начиная с 18 декабря дни будут пасмурными.