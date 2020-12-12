Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.11 ↓

EUR 88.77 ↑

12 декабря Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирию идут потепления и снегопады

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирию идут потепления и снегопады Фото: автор

На смену холодному антициклону, благодаря которому в первой половине декабря погода в Башкирии была заметно холоднее обычных значений, идут потепления и снегопады.

По данным федеральных метеосайтов, приход в регион более теплых воздушных масс начнется со второй половины следующей недели. С 16 по 19 декабря днем в центральных районах республики будет от 6 до 9 градусов мороза. Ночью столбик термометра может опускаться до -14.

Первая серьезная оттепель возможна в воскресение, 20 декабря, когда днем в Уфе будет около -2. В следующие выходные в столице республики прогнозируются осадки в виде снега до 4 миллиметров.

В перспективе ближайших 10 дней в Башкирии не ожидается серьезных ветров. Во время порывов максимальная скорость ветра будет не более 7 метров в секунду. После двух недель преимущественно солнечной погоды на небе все чаще станут появляться тучи, а начиная с 18 декабря дни будут пасмурными.

Сергей Николаев
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии незнакомец в белой маске преследует на улице школьников: родители бьют тревогу
В башкирском городе Салавате родители в мессенджерах бьют тревогу, якобы неизвестный мужчина преследует малолетних школьников. Источник поделился с «Баши
В ГИБДД Башкирии объявили масштабные рейды в эти выходные
В ГИБДД Башкирии объявили масштабные рейды в эти выходные. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутди
Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС обратился к гражданам с экстренным сообщением
Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров выпустил экстренное обращение к жителям республики. Он привел неутешительные да
В Башкирии студенты-первокурсники сузов уйдут на каникулы раньше обычного
Министерство образования и науки Башкирии рекомендовало руководителя колледжей, профучилищ и техникумов отправить первокурсников на каникулы досрочно. Св
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть