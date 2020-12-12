Фото: администрация Уфы Пиксельную елку в Уфе на Советской площади установят за три дня Фото: администрация Уфы

В субботу, 12 декабря, на Советской площади Уфы приступили к сборке и монтажу пиксельной елки. Ее установка должна завершиться до 15 декабря, проинформировали в пресс-службе мэрии.

Высота пиксельной елки составляет 30 метров, диаметр основания – 12,5 метра. Ее украсит светящаяся звезда на макушке высотой 1 метр и новогодние шары различного диаметра и колокольчики золотого и красного цвета в количестве 1,5 тысячи штук.

В конструкции также предусмотрены световые эффекты с заполнением от макушки до основания: плавное заполнение всеми цветами радуги, отображение российского флага с имитацией движения по спирали, надпись «С Новым 2021 годом» на русском и башкирском языках, белые снежинки, соты всех цветов радуги; разноцветные окружности с шарами внутри, заполнение елки белым цветом пикселей с плавным переходом в фиолетовый.

Как ранее сообщалось, новогодняя площадка на Советской площади станет одной из трех основных в Уфе. Две другие уже заработали на площади имени Салавата Юлаева и на площади имени Ленина.

Установка новогодней елки на Советской площади должна завершиться до 15 декабря.

Традиция установки елки на Советской площади была возрождена в прошлом году. Ранее елка и ледовый городок здесь радовали юных горожан с советских времен и до 2011 года. Именно поэтому было принято решение в тематике и стилистике данной праздничной новогодней площадки использовать мотивы оформления советской эпохи – чтобы глядя на эти скульптуры и взрослые вспомнили счастливые моменты праздничных прогулок и предвкушения новогоднего волшебства из детства.