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Агента по недвижимости в Башкирии уволили за участие в запрещенной организации

ОБЩЕСТВО

Клиенты риэлторской компании «Перспектива» в Уфе добились увольнения агента по недвижимости Азата Хамматова, когда узнали, что он состоит в запрещённой на территории России экстремистской организации «Башкорт».

«Активно участвует в их незаконных акциях, финансирует экстремистскую деятельность. Его подельники активно предлагают сторонникам движения его услуги, таким образом, отмывают преступные деньги. Таким пройдохам не место в такой солидной организации!» — сообщил на странице «Перспективы» клиент компании Марк Булах.

«А почему у вас экстремисты работают, такое агентство, а таких типов держите? Прямо неприятно стало», — возмущается другая клиентка Минзаля Бурангулова.

Руководство компании «Перспектива» тут же отреагировало на обращения и опубликовало официальный ответ, из которого следует, что Азат Хамматов больше не работает в риэлторском агентстве.

«Гражданин Х. изъявил желание прекратить сотрудничество с нами. В связи с этим обработка персональных данных указанного гражданина была прекращена», — говорится в заявлении «Перспективы».
Руководитель центра противодействия коррупции и ветеран органов безопасности Илья Якупов рассказал, что даже сочувствующие запрещенным на территории России организациям берутся «на карандаш».

«Участие в экстремистских организациях влечёт попадание в реестры и списки спецслужб, из которых потом практически невозможно выйти. Это как «волчий билет» для человека. С таким бэкграундом никуда в приличное место не возьмут. Кроме того, в любой организации служба безопасности всегда пробивает сотрудников по открытым источникам. А Гугл помнит всё», — сказал Якупов.
Напомним, Верховный суд Башкирии в мае 2020 года признал организацию «Башкорт» экстремистской и запретил её деятельность на территории России.

ИА «Башинформ»
Теги: недвижимость
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