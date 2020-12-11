Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" Врач-эндокринолог рассказала, как беречь здоровье в пандемию больным сахарным диабетом Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

На девятом онлайн-стриме «Медики против ковида», организованном реготделением «Единой России», эксперты рассказали об особенностях течения болезни у пациентов с эндокринными заболеваниями, прежде всего, страдающих сахарным диабетом.

Эксперты отметили, что пациенты должны уделять максимальное внимание своему здоровью. Эта группа и так не защищена от инфекций, и речь идет не только о ковиде. Диабет всегда требует контроля уровня сахара, но в период пандемии люди с этим диагнозом должны быть особенно начеку. Ход лечения таких пациентов тоже имеет особенности.

«У людей с диабетом и лишним весом набирается большое количество висцерального жира, и это очень опасно. Из-за «жировой подушки» при поражении легких им рекомендовано лежать на боку, а не на животе», — рассказала главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по инфекционным болезням детей Айгуль Галиева.

«И многие этого не понимают, приходится объяснять каждому, почему это необходимо делать. Не нужно этого бояться», — добавила доктор.

По словам врача-эндокринолога высшей категории, кандидата медицинских наук, доцента кафедры терапии и профболезней с курсом ИДПО БГМУ Дианы Аллабердиной, во время лечения пациентам на короткий срок назначается инсулинотерапия. После выздоровления они переходят на таблетированную форму.Также эксперты призвали обращать внимание на состояние печени, потому что этот орган получает нагрузку во время лечения. Необходимо правильно питаться, ограничить употребление острого, жареного, жирного, алкоголя. Что касается вакцинации от ковида, которая ожидает жителей Башкирии в ближайшее время, врачи отметили, что диабетикам можно сделать прививку. Для этого состояние диабета должно быть стабильным минимум в течение 2-3 недель, без обострения других хронических заболеваний.

Напомним, эфиры стрима «Медики против ковида» проходят еженедельно по четвергам в 17 часов. Трансляция на телеканале «Вся Уфа», в социальных сетях канала и на ютуб-канале регионального отделения «Единой России».