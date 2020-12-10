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10 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе включили новогоднюю иллюминацию

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В Уфе 10 декабря включили новогоднюю иллюминацию. Праздничные огни зажглись на улицах и площадях города, ледовые городки выросли во дворах жилых домов, создавая для жителей предпраздничное настроение. До Нового года осталось ровно три недели.

Фотокорреспондент «Башинформа» Олег Яровиков прошел с камерой по центру башкирской столицы.

ИА «Башинформ»
Теги: город, Новый год
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