В Уфе включили новогоднюю иллюминацию
Фото: Олег Яровиков
Фото: Олег Яровиков
В Уфе 10 декабря включили новогоднюю иллюминацию. Праздничные огни зажглись на улицах и площадях города, ледовые городки выросли во дворах жилых домов, создавая для жителей предпраздничное настроение. До Нового года осталось ровно три недели.
Фотокорреспондент «Башинформа» Олег Яровиков прошел с камерой по центру башкирской столицы.
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В Уфе включили новогоднюю иллюминацию
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