Фото: БРО ВПП «Единая Россия» В Уфе многодетной семье погорельцев помогли в приобретении стройматериалов Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

Многодетной семье погорельцев из деревни Базилевки Калининского района Уфы привезли домокомплект для строительства нового дома.

Семья Хуснияровых, воспитывающая четверых детей, потеряла дом со всем имуществом в конце ноября. Пострадавшие от пожара обратились к Главе республики Радию Хабирову. Администрации Калининского района столицы было поручено оказать погорельцам помощь стройматериалами для возведения нового жилья.

Волонтеры проекта «Наша забота» партии «Единая Россия» помогли в разгрузке стройматериалов. В дальнейшем добровольцы помогут семье при строительстве дома.

﻿«Сегодня мы видим, что оперативно сработала администрация района, обеспечили домокомплектами. У хозяев есть желание построить себе дом уже до Нового года. Основная проблема в садовых товариществах – это отсутствие отопления. Ранее они обогревали дом за счет печи в бане, что и привело к пожару», — рассказала руководитель общественной приемной «Единой России» Эльвира Аиткулова.

Семье также в короткие сроки помогли собрать теплые вещи, организовали горячее питание. Партия оказала материальную помощь.

﻿«Надеемся, что в начале нового года Хуснияровы уже справят новоселье», — сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров