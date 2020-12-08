Владимир Путин подписал закон об удаленной работе

Президент страны Владимир Путин подписал указ о работе в удаленном режиме. Уже с 1 января 2021 года указ вступает в законную силу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект прошел скрупулезное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами — с профсоюзами, работодателями, правительством, экспертами. 26 ноября депутаты Госдумы приняли закон, упрощающий процедуру перевода сотрудников на дистанционную работу, в третьем, окончательном чтении. 2 декабря изменения в Трудовой кодекс были одобрены Советом федерации.

Ранее депутат Госдумы РФ от Башкирии Зугура Рахматуллина рассказала «Башинформу» о самых значительных нововведениях в трудовое законодательство. Согласно закону, трудовой договор или соглашение к нему может предусматривать выполнение работником своих трудовых функций дистанционно на постоянной основе или временно (на срок не более 6 месяцев), также возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном рабочем месте. Документом также определены:

— Временный перевод работника на «дистанцию» без его согласия. Здесь речь идет о катастрофах и авариях, несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях, а также любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

— Дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. Переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты.

— При переводе на «удаленку» работник обеспечивается работодателем необходимым оборудованием, при использовании своей техники его расходы компенсируются в порядке и размерах, утвержденных локальным актом.

— Оплата командировок дистанционным работникам.

— Основания для увольнения сотрудников (в частности, они не могут быть уволены за прогул). Договор с дистанционным работником расторгается, если он не выходит на связь с работодателем без уважительной причины более двух рабочих дней.