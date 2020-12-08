Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.25 ↓

EUR 89.96 ↑

8 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Владимир Путин подписал закон об удаленной работе

ПОЛИТИКА

Президент страны Владимир Путин подписал указ о работе в удаленном режиме. Уже с 1 января 2021 года указ вступает в законную силу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект прошел скрупулезное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами — с профсоюзами, работодателями, правительством, экспертами. 26 ноября депутаты Госдумы приняли закон, упрощающий процедуру перевода сотрудников на дистанционную работу, в третьем, окончательном чтении. 2 декабря изменения в Трудовой кодекс были одобрены Советом федерации.

Ранее депутат Госдумы РФ от Башкирии Зугура Рахматуллина рассказала «Башинформу» о самых значительных нововведениях в трудовое законодательство. Согласно закону, трудовой договор или соглашение к нему может предусматривать выполнение работником своих трудовых функций дистанционно на постоянной основе или временно (на срок не более 6 месяцев), также возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном рабочем месте. Документом также определены:

— Временный перевод работника на «дистанцию» без его согласия. Здесь речь идет о катастрофах и авариях, несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях, а также любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

— Дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. Переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты.

— При переводе на «удаленку» работник обеспечивается работодателем необходимым оборудованием, при использовании своей техники его расходы компенсируются в порядке и размерах, утвержденных локальным актом.

— Оплата командировок дистанционным работникам.

— Основания для увольнения сотрудников (в частности, они не могут быть уволены за прогул). Договор с дистанционным работником расторгается, если он не выходит на связь с работодателем без уважительной причины более двух рабочих дней.

ИА «Башинформ»
Теги: удаленная работа, Владимир Путин
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Будут ли для школьников продлеваться новогодние каникулы в 2021 году?
Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин в программе «Интервью» на ГТРК «Башкортостан» ответил на вопрос, будут ли продлеваться новогодние кан
В Башкирии сгорел жилой дом: погибли родители с двумя детьми
В Бижбулякском районе Башкирии ночью 8 декабря в жилом доме по улице Шоссейной в селе Малый Менеуз произошел пожар. На место были направлены силы и средс
Радий Хабиров подверг критике руководство БСК за экологическую ситуацию в Стерлитамаке
Глава Башкортостана Радий Хабиров на выездном заседании правительства в Стерлитамаке, которое прошло накануне, 7 декабря, особо отметил необходимость улу
Ковид меняет традиции: глава Минобрнауки Башкирии сообщил о судьбе главных новогодних елок
В Башкирии по празднованию Нового года в дошкольных учреждениях вопрос решен: утренники для детей будут, но из-за коронавируса, с определенными ограничен
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть