Фото: ИА «Башинформ» Проблему с энергоснабжением в Шамонино и Шмидтово планируют решить до конца 2020 года Фото: ИА «Башинформ»

В Уфимском районе до конца декабря этого года Новоуфимский РЭС планирует построить дополнительную сеть 10 кВ на фидер подстанции «Нагаево», что позволит стабилизировать напряжение электрической сети в деревнях Шамонино, Шмидтово, Бурцево, Южная. Об этом агентству «Башинформ» сообщил глава Уфимского района Вилорий Угаров.

Ранее сообщалось, что 7 декабря вечером в деревне Шмидтово загорелся трансформатор. Жители деревни и других близлежащих населенных пунктов остались без электроэнергии.

«Сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы Уфимского района связались с Новоуфимским РЭС, выяснили, что на трансформаторной подстанции в 19.58 произошло возгорание. В тот же день после завершения аварийных работ на трансформаторной подстанции электроэнергию в Шамонино и Шмидтово подали в 21.00, кроме ул. Советской, Озерной, Заозерной, Центральной в Шмидтово. После замены вводно-распределительного узла электроэнергию на этих улицах подали в 04.55 8 декабря», — прокомментировал Вилорий Угаров.

Он сообщил, что глава Русско-Юрмашского сельсовета Артем Тимонин во время аварийных работ был на месте. «Когда стало известно, что на восстановление электроэнергии понадобится больше 3 часов, жителям домов, где не было электричества, предложили переехать в пункт временного размещения, но они отказались. Глава сельсовета все время был на связи с замглавы администрации Уфимского района Вигеном Азизяном, ситуация была на контроле», — рассказал глава администрации.

По его словам, администрация Русско-Юрмашского сельсовета повторно в октябре этого года обратилась в «Центральные электрические сети» и Новоуфимский РЭС с просьбой установить дополнительные трансформаторные подстанции. Администрация Уфимского района также обратилась в ООО «Башкирэнерго» с просьбой проанализировать количество и длительность отключений и принять меры по сокращению случаев отключения электроснабжения в период отопительного сезона, а также рассмотреть возможность увеличить мощность трансформаторных подстанций и строительства новой линии электропередачи, отметил глава.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в пригороде Уфы отключение электроэнергии происходит часто, что, по словам местных жителей, приводит к возгоранию техники, ее неисправности, местами напряжение из-за перегруза сетей еле достигает отметки в 160 Вольт.

Как рассказали жители, в сентябре прошел сбор населения поселков с представителями энергосбытовой компании и местной администрации. Они подтвердили, что сети компании не справляются с ростом объемов потребления электросети из-за увеличения числа домов и отсутствия полноценного газоснабжения. Из-за этого большая часть домов в населенных пунктах отапливается электричеством, что дает большую нагрузку на сеть, отметили местные жители.