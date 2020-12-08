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В Минздраве Башкирии сообщили, кому нельзя делать вакцину от коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Минздраве Башкирии сообщили, кому нельзя делать вакцину от коронавируса Фото: Олег Яровиков

В Башкирию завезли первую партию двухкомпонентной вакцины от коронавируса на 1200 человек. Об этом 8 декабря на брифинге по ситуации с ковидом сообщила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова. По ее словам, сначала вводится первый компонент, через три недели – второй, если нет нежелательных побочных явлений и осложнений от первого.

«Первая партия вакцины предназначена для сотрудников, находящихся в зоне риска инфицирования: медицинские и педагогические работники, а также сотрудники правоохранительных органов. Первые будут вакцинироваться в государственных учреждениях здравоохранения, поликлиниках, последние — в медсанчасти МВД по РБ, — сказала Ирина Кононова. — Вакцина предназначена для лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Не будет вводиться вакцина беременным женщинам, а также женщинам, которые кормят грудью. Это обычное ограничение практически для всех иммунобиологических препаратов».

По словам представителя Минздрава РБ, противопоказанием для введения вакцины является острый инфекционный процесс либо обострение хронического инфекционного заболевания.

ИА «Башинформ»
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