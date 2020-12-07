Юго-Восточный центр занятости в Стерлитамаке стал пилотным проектом кадровых центров в РФ

Фото: Олег Яровиков























Фото: Олег Яровиков

В 2019 году в Стерлитамаке был реализован пилотный проект Юго-Восточного межрайонного центра занятости населения (ЦЗН). Объем финансирования в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», входящего в состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в прошлом году составил 39,5 млн. рублей.

Сегодня в ходе своей рабочей поездки с работой ЦЗН и проведенной масштабной реконструкцией ознакомился глава Башкортостана Радий Хабиров. В ходе реализации пилотного проекта по повышению эффективности деятельности службы занятости работники центра прошли специальное обучение, был проведен капитальный ремонт здания, оснащены рабочие места сотрудников, проведен брендбук, утвержденный Федеральной службой по труду и занятости.

По словам первого заместителя министра семьи, труда и занятости населения республики Юрия Мельникова, полностью изменились подходы к работе самой службы. Все пространство после проведенных ремонтных работ изменилось: интерьер стал современным и доступным для всех категорий граждан. Центр оборудован для горожан с ограниченными возможностями здоровья, есть детский уголок для посетителей, пришедших с детьми.

Помещение кадрового центра разделено на функциональные зоны; есть залы ожидания и информирования граждан, индивидуальной работы с гражданами и работодателями. Также оборудованы залы для проведения групповых консультаций, тренингов, мастер-классов, презентаций, проведения собеседований. Помощь в трудоустройстве оказывают на первом этаже центра.

В кадровом центре организован сектор цифровых сервисов, обеспечивающий доступ посетителей к информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России», сети деловых контактов «Skillsnet», «Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций)», региональному порталу, а также располагаются персональные компьютеры с доступом к интернету.

Здесь установлены большие экраны по всему центру, они нужны для информирования, а также для работы системы электронной очереди. Для удобства посетителей поставили высокопроизводительное многофункциональное устройство, на котором можно копировать и сканировать документы. В центре появилась система электронной очереди. Стало удобнее управлять потоком посетителей, не создавать физических очередей, лучше контролировать процесс.

Второй этаж отвели под развитие карьеры и индивидуальной работы с работодателями, оборудовали залами для групповых занятий. При модернизации службы занятости были учтены современные эргономические тенденции визуальной навигации. Применяются специально разработанные в рамках проекта информационные таблички, стенды, терминалы, специальные информационные материалы, плакаты и учебно-методическая литература.

В настоящее время комплекс включает 35 услуг и сервисов, из них 13 новых услуг (так, например, для женщин с детьми новой услугой является «Запись в детский сад», «Помощь в подборе няни» и другие). При регистрации на портале «Работа в России», в рамках жизненных ситуаций гражданам оказано более 5 тысяч консультаций, работодателям в рамках бизнес-ситуаций — более 400.

Главе республики рассказали, что в период пандемии нагрузка на сотрудников значительно выросла. Если в обычный период на одного сотрудника приходилось 70 человек, сейчас — 500 безработных. Увеличение количества людей, которые обращаются в центры занятости было обусловлено и тем, что изменили условия и выплаты для безработных, повлияла в целом и экономическая ситуация в стране, вызванная пандемией коронавируса.

Серьезно видоизменился процесс оказания услуг гражданам по поиску работы и назначению пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными, – в настоящее время данные услуги оказываются через портал «Работа в России».

Глава Башкортостана Радий Хабиров положительно оценил перемены, которые произошли в кадровом центре.

«Вопрос не только в красоте обоев или цвете стен, а в том, чтобы эффективно помогать людям найти работу, мотивировать их на трудоустройство. Здесь удобно работать и сотрудникам центра, и создан комфорт и все условия для посетителей», — сказал глава региона.

«В настоящее время в Орджоникидзевском районе Уфы ведется работа по запуску второго такого современного кадрового центра. Мы смогли разделить все потоки и создать все удобства для посетителей, используя современные технологии. Такие кадровые центры способствуют и снижению безработицы. Всего на сегодняшний день безработными в республике считаются 114 тысяч человек, за два последних месяца нам удалось снизить ее на 14 тысяч человек», — сказал Юрий Мельников.

Не случайно Юго-Восточный межрайонный центр занятости по итогам своей работы занял второе место в России.Новый кадровый центр помимо прежних функций помогает решать и жизненные ситуации. Например, для молодых мам здесь появились новые услуги по подбору для них новой работы, переобучению новой профессии, или подбору няни.