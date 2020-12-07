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7 декабря Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимские дворы украсят 140 новогодних ёлок

ОБЩЕСТВО

Уфимские власти приняли решение об увеличении количества ледовых городков во дворах. В этом зимнем сезоне город украсят порядка 140 новогодних елок и 80 горок, 55 ледовых городков и 22 «пятачка», сообщает пресс-служба мэрии. Во многих дворах уже залиты хоккейные коробки и детвора проводит хоккейные баталии.

В городе посчитали, что такое решение позволит избежать большого скопления людей на одной площадке в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, для праздничных народных гуляний будут действовать три основных городских елки и ледовых городка: две пиксельные интерактивные елки – на площади имени Салавата Юлаева и на Советской площади, а также центральная елка на площади имени Ленина. Там установлена натуральная лесная красавица из Благовещенского района. Также елки и ледовые городки обустраиваются﻿ на 16 площадках во всех районах и отдаленных от центра города территориях. Еще новогодние елки устанавливаются возле крупных торговых центров и магазинов.

Полный список площадок для проведения развлекательных и спортивных мероприятий в зимний период 2020-2021 годов по линии Управления жилищного хозяйства города Уфы и частных управляющих компаний, ТСЖ доступен здесь﻿.

ИА «Башинформ»
Теги: елки, благоустройство города, новый год
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