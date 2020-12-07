Фото: Ксения Калинина Будут ли для школьников продлеваться новогодние каникулы в 2021 году? Фото: Ксения Калинина

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин в программе «Интервью» на ГТРК «Башкортостан» ответил на вопрос, будут ли продлеваться новогодние каникулы в 2021 году.

«По графику у нас каникулы длятся до 11 января, затем уже будем выходить на учебу. Но сейчас, я знаю, что на федеральном уровне обсуждается график обучения во втором полугодии. Когда будет принято решение на федеральном оперативном штабе по COVID-19, мы, безусловно, сразу же доведем эту информацию как до обучающихся, так и до родителей», — сказал министр.

Вторая четверть для школьников закончится 30 декабря – это последний учебный день перед каникулами.

Ранее глава Минобрнауки РБ сообщил о судьбе главных новогодних елок республики и страны.