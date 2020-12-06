Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.25

EUR 90.26

6 декабря Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Названа предельная отпускная цена на российскую вакцину от коронавируса

ОБЩЕСТВО

Названа предельная отпускная цена на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Минздрав России зарегистрировал стоимость препарата от производителя на уровне 1942 рубля за два компонента, передают РИА Новости со ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.

Также сообщается, что правительство включило «Спутник V» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Для россиян вакцинация будет бесплатной и добровольной. Розничная продажа препарата не предусмотрена.

Накануне в Башкирию поступила первая партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи Гам-КОВИД-Вак.

«Начинаем, в соответствии с поручением Президента России, новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией. В республику поступила первая крупная партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи Гам-КОВИД-Вак — 1200 доз. В первую очередь прививаем тех, кто в группе риска, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными — медиков, учителей, соцработников», — написал об этом глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.
Он отметил, что до конца года ожидается следующая, уже крупнее, партия вакцины. А также особо подчеркнул, что пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках, в частных медучреждениях вакцин против COVID-19 нет.

ИА «Башинформ»
Теги: вакцина от коронавируса, цены
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прокуратура занялась делом о расследовании смертельного ДТП с подростками
На месте смертельного ДТП с участием подростков побывал исполняющий обязанности прокурора Абзелиловского района Башкирии. Представители надзорного органа
ФК «Уфа» прилетел на игру с «Ростовом» без главного тренера Рашида Рахимова
Футбольный клуб «Уфа» прилетел на матч 17-го тура РПЛ с «Ростовом» без главного тренера Рашида Рахимова. По данным клубной пресс-службы, у наставника баш
Подробности смертельного ДТП с подростками в Башкирии: школьник взял машину у отца
Ночная авария 6 декабря в Абзелиловском районе Башкирии унесла жизнь сразу троих несовершеннолетних. 16-летний водитель Гаяз Х. [имена здесь и далее изме
Глава Башкирии готовит поправки в антикоронавирусный указ: они касаются подростков
Глава Башкирии Радий Хабиров готовит очередные поправки в свой указ о введении режима «Повышенная готовность». По данным информированного источника в адм
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть