Названа предельная отпускная цена на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Минздрав России зарегистрировал стоимость препарата от производителя на уровне 1942 рубля за два компонента, передают РИА Новости со ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.

Также сообщается, что правительство включило «Спутник V» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Для россиян вакцинация будет бесплатной и добровольной. Розничная продажа препарата не предусмотрена.

Накануне в Башкирию поступила первая партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи Гам-КОВИД-Вак.

«Начинаем, в соответствии с поручением Президента России, новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией. В республику поступила первая крупная партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи Гам-КОВИД-Вак — 1200 доз. В первую очередь прививаем тех, кто в группе риска, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными — медиков, учителей, соцработников», — написал об этом глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Он отметил, что до конца года ожидается следующая, уже крупнее, партия вакцины. А также особо подчеркнул, что пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках, в частных медучреждениях вакцин против COVID-19 нет.