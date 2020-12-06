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6 декабря Воскресенье

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Минздрав Башкирии раскрыл данные о новых жертвах коронавируса в регионе

ОБЩЕСТВО

Минздрав Башкирии раскрыл данные о новых умерших от коронавируса. По данным на 6 декабря, в республике зарегистрировано два новых случая смерти. Таким образом, общее количество жертв Сovid-19 в регионе достигло 90 человек.

Известно, что один из умерших мужчина 1943, родом из Уфы. У него были сопутствующие заболевания — атеросклероз, кардиосклероз, хронический пиелонефрит, бронхит.

Второй жертвой стал 68-летний уфимец. При жизни у него диагностировали ХОБЛ, буллезную инфезему, хроническую венозную недостаточность и варикозное расширение вен.

За последние сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 146 жителей республики. Всего известно о 15 121 случаях инфицирования.

В больницах в настоящее время находятся 596 человек, из которых 45 в тяжелом состоянии и 12 нуждаются в поддержке ИВЛ. Амбулаторно лечение получают 2020 человек.

Справились с новой коронавирусной инфекцией за последние сутки 18 человек. Всего с начала пандемии в Башкирии выздоровело 12 415.

По-прежнему, диагностируется большое количество внебольничной пневмонии: 389 новых случае и 396 – выздоровевших.

ИА «Башинформ»
Теги: Минздрав РБ, коронавирус
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