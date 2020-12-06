Победителем конкурса Доброволец России стала представительница Нефтекамска

На онлайн марафоне #МЫВМЕСТЕ наградили победителей конкурса «Доброволец России».

4-5 декабря в честь Дня добровольца (волонтера) в России в онлайн-формате проходил марафон #МЫВМЕСТЕ.

В первый день марафона наградили победителей конкурса «Доброволец России», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Победителем в категории «От 14 до 17 лет» стала Светлана Якупова с проектом «Музейный волонтер». Школьницу из Нефтекамска вдохновила встреча с ветеранами города Нефтекамск и участие в работе Совета ветеранов. Проект «Музейный волонтер» подразумевает создание интерактивного музейного пространства для развития у детей и подростков исторической грамотности, патриотизма и сохранения памяти поколений о Великой Отечественной войне. В качестве награды она получит 500 тысяч рублей от организаторов конкурса на реализацию своей идеи.