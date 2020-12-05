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5 декабря Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии увеличилось количество заболевших и умерших от Covid-19

ОБЩЕСТВО

По данным на 5 декабря, в Башкирии насчитывается 14 тысяч 975 человек зараженных новой коронавирусной инфекцией.

За сутки их количество увеличилось на 142 человека. Умер один человек. Теперь печальный список умерших от коронавируса состоит из 88 человек.

В стационарах проходят лечение 579 человек. В тяжелом состоянии — 46 человек, на ИВЛ — 12.

На амбулаторном лечении находится 1911 человек, за сутки выписано 110 человек.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки достигло 397 человек.

После лечения от пневмонии выписали 401 человека.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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