Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о начале вакцинации против коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о поступлении в республику крупной партии двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи Гам-КОВИД-Вак и начале вакцинации.

«Начинаем, в соответствии с поручением Президента России, новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией. В республику поступила первая крупная партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи Гам-КОВИД-Вак — 1200 доз. В первую очередь прививаем тех, кто в группе риска, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными — медиков, учителей, соцработников», — написал руководитель республики на своей странице в соцсетях.

Он также отметил, что до конца года ожидается следующая, уже крупнее, партия вакцины.

«Сколько нам смогут отгрузить доз — во многом зависит от мощностей производителя, постараемся взять побольше, чтобы начать вакцинировать широкие слои населения. Так, последовательно, будем создавать коллективный иммунитет», — написал Радий Хабиров

Глава Башкирии особо подчеркнул, что пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках, в частных медучреждениях вакцин против Covid-19 нет.