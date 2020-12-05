Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил обладателей премии «Юрист года - 2020»















Церемония награждения премии «Юрист года — 2020» состоялась 4 декабря в рамках V Всероссийского юридического форума «Конституция-2020: эволюция публичной власти».

Гостей торжественного вечера поприветствовал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Сегодня были выработаны интересные мнения, интересные решения по тому, куда двигаться дальше. Потому что в соответствии с положениями законодательства мы в Башкирии тоже организовали рабочую группу, которую возглавил председатель Госсобрания — Курултая Константин Толкачев. После изменения Конституции РФ логичны и изменения в нашу Конституцию. Я уверен, что те идеи и решения, которые сегодня обсуждались, найдут отражение в этих важных событиях», — сказал руководитель республики.

За вклад в развитие науки награжден доктор юридический наук, профессор кафедры криминалистики Института права Башкирского государственного университета Фарит Аминев.

Премию в номинации «Правозащитная деятельность» получил уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин.

«В 2018 году эту же награду получал мой предшественник. О чем это говорит? Что награду генерирует не личность, а системность работы. Без сомнений, эта премия — аванс для меня и результат работы нашего коллектива из десяти человек», — сказал он.

За «Правовое просвещение» наградили заместителя директора по телевидению ГУП ТРК «Башкортостан» Шамиля Ишемьярова, за «Развитие законодательства» — советника отдела конституционного и муниципального законодательства Секретариата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Алию Зарипову.

Доцент, заслуженный юрист Республики Башкортостан, проректор по учебно-методической работе Башкирского государственного университета Азат Галимханов стал обладателем премии «Юрист года» в номинации «Юридическое образование и воспитание».

Главный редактор информационного агентства «Башинформ», автор передачи «Честно говоря» Руслан Шарафутдинов получил награду за цикл передач юридической направленности.

«Телевидение — это, прежде всего, командная работа. Но я бы хотел сказать о командной работе в более широком смысле. То, что такая программа, как «Честно говоря», где называют вещи своими именами, существует, и то, что она выходит на государственном телевидении — это, прежде всего, признак той информационной открытости, которая есть у нас в Башкирии. Благодаря всей команде руководства региона мы имеем возможность говорить честно на нашем государственном телевидении», — сказал Руслан Шарафутдинов.

«За поддержку деятельности Ассоциации юристов» наградили руководителя Секретариата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Марата Шайхулова, «За вклад в развитие гражданского общества» — руководителя региональной общественной организации «Центр правовой помощи» Республики Башкортостан Айрата Хайбуллина.

Обладательницей премии имени Петра Владимировича Россинского стала председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, доктор юридических наук, профессор Илона Макаренко.

Президент Ассоциации юридических вузов, н лав аучный руководитель Центра интеграционных и цивилизационных исследований Института государства и права Российской Академии наук, председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин стал обладателем премии имени Анатолия Васильевича Венедиктова. Ее вручал премьер-министр Правительства Башкирии Андрей Назаров.

«Подбор кандидатур на региональные, статусные премии — это всегда сложный выбор. В этом году совпало — ее получил человек составившийся, известный, легендарный. Его судьба, его нравственные принципы очень схожи с Венедиктовым, он большую часть своей жизни посвятил защите социалистической собственности. Сергей Бабурин защищает российскую землю, он собиратель российских земель. Это один из самых достойных людей для обладания этой премией. Спасибо, что любите и приезжаете в Башкортостан», — сказал Андрей Назаров.

Бабурин в свою очередь поблагодарил организаторов, признавшись, что «все, что сейчас происходит, для него полный сюрприз», и добавил: «Могу сказать, для меня ваша награда имеет много смыслов: я учился в Ленинграде в аспирантуре на факультете, которым когда-то руководил А.В. Венедиктов. Спасибо! Постараюсь оправдать ваше доверие».

Почетными грамотами, благодарностями, благодарственными письмами награждены ректор БашГУ Николай Морозкин, заместитель Председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Рустем Ахмадинуров, заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан Марина Мартынова и начальник юридического отдела Администрации ГО г. Стерлитамак Ольга Ланина.

Также наградами были отмечены руководитель местного отделения Городской округ город Сибай Айнур Бухарбаев, руководитель центра бесплатной юридической помощи Артем Титаренко, доцент кафедры теории государства и права Института права Башкирского государственного университета, кандидат юридических наук Наталия Латыпова, доцент кафедры теории государства и права Института права Башкирского государственного университета, кандидат юридических наук Наталия Ямалетдинова.

Организаторами V Общероссийского юридического форума «Конституция-2020: эволюция публичной власти» выступили Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, Ассоциация юристов России, Правительство Республики Башкортостан, Институт права Башкирского государственного университета. Оператор мероприятия – Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа».