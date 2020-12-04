Команда «Алга» во главе с Андреем Назаровым победила в Legal Battle юристов в Уфе

Сегодня в столице Башкортостана в рамках Общероссийского юридического форума «Конституция-2020: эволюция публичной власти» прошла правовая online-игра Legal Battle. Проверить свои знания в различных сферах права собрались ведущие юристы страны, представители малого и среднего бизнеса.

Финал прошел в формате игры в 5 раундов, в ходе которых команды продемонстрировали знания новелл Конституции РФ, высокий уровень правовой культуры и умение конструктивно вести дебаты. Профессиональное жюри из экспертов юридического сообщества определило команду-победителя.

Кубок главы Башкортостан получила команда «Алга» во главе с капитаном: премьер – министром Правительства Башкортостана Андреем Назаровым. В ее составе также были вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Владислав Гриб, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, глава Центральной избирательной комиссии Башкортостана Илона Макаренко.

Отборочный этап, проходивший в ноябре, включал в себя решение тестовых заданий и разработку законопроекта по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. При этом участники должны были указать пробелы и противоречия в действующем законодательстве, наличие устаревших норм права, фактически утративших силу, неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся недостатков правового регулирования.

По словам организаторов, Legal Battle направлена на формирование правового сознания и юридических навыков, популяризацию знаний в сфере конституционного права. Это особенно актуально после внесения изменений в Конституцию России. Поправки, одобренные в ходе общероссийского голосования, вступили в силу летом 2020 года.