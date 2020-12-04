Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.19 ↓

EUR 91.19 ↑

4 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Команда «Алга» во главе с Андреем Назаровым победила в Legal Battle юристов в Уфе

ОБЩЕСТВО

Сегодня в столице Башкортостана в рамках Общероссийского юридического форума «Конституция-2020: эволюция публичной власти» прошла правовая online-игра Legal Battle. Проверить свои знания в различных сферах права собрались ведущие юристы страны, представители малого и среднего бизнеса.

Финал прошел в формате игры в 5 раундов, в ходе которых команды продемонстрировали знания новелл Конституции РФ, высокий уровень правовой культуры и умение конструктивно вести дебаты. Профессиональное жюри из экспертов юридического сообщества определило команду-победителя.

Кубок главы Башкортостан получила команда «Алга» во главе с капитаном: премьер – министром Правительства Башкортостана Андреем Назаровым. В ее составе также были вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Владислав Гриб, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, глава Центральной избирательной комиссии Башкортостана Илона Макаренко.

Отборочный этап, проходивший в ноябре, включал в себя решение тестовых заданий и разработку законопроекта по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. При этом участники должны были указать пробелы и противоречия в действующем законодательстве, наличие устаревших норм права, фактически утративших силу, неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся недостатков правового регулирования.

По словам организаторов, Legal Battle направлена на формирование правового сознания и юридических навыков, популяризацию знаний в сфере конституционного права. Это особенно актуально после внесения изменений в Конституцию России. Поправки, одобренные в ходе общероссийского голосования, вступили в силу летом 2020 года.

Азат Гиззатуллин
Теги: Российский форум юристов
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Уфимский врач, спасающий в реанимации COVID-пациентов: «Этот вирус пришел к нам навсегда»
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи №22 Рустем Габидуллин работает в условиях ковид-госпиталя в «кр
Блогер из Уфы Рустам Набиев высказал предложение Владимиру Путину
Популярный блогер из Уфы Рустам Набиев, который остался без ног после обрушения казармы в Омске, принял участие во встрече с президентом России Владимиро
В Башкирии многодетная мать превратила квартиру в помойку
В Туймазинском районе Башкирии 52-летнюю женщину ограничили в родительских правах в отношении двух ее несовершеннолетних детей, 11 и 10 лет, а также отст
В Уфе назвали имя главной башкирской красавицы - «Хылыукай-2020»
В Уфе завершился Всероссийский конкурс башкирских красавиц «Хылыукай-2020». Заветную корону и главный приз - автомобиль «Лада» завоевала 19-летняя Ляйсан
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть