Константин Толкачев: Изменений в Конституцию Башкирии будет много, комиссия начала работу
Фото: Олег Яровиков
Константин Толкачев: Изменений в Конституцию Башкирии будет много, комиссия начала работу Фото: Олег Яровиков
В связи с обновлением Конституции России, депутатам Госсобрания Башкортостана предстоит внести изменения в Основной закон республики и региональное законодательство в целом.
«Изменений будет очень много, поэтому перечисление их займёт достаточно много времени. Комиссия только начала работу. Работа эта творческая и не всегда подлежит учёту времени. Не могу сказать, что, например, через неделю мы будем готовы дать исчерпывающий набор изменений. Но изменения, повторяю, будут», — сказал, отвечая на вопрос агентства «Башинформ» председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев на полях V Общероссийского юридического форума «Конституция-2020. Эволюция публичной власти».Спикер парламента отметил, что тема, избранная для обсуждения, весьма актуальна.
«Все мы помним, в каких условиях принималась российская Конституция в 1993 году – в крайне тяжелое и сложное для страны время, – сказал Константин Толкачев. – Всенародное голосование за ее принятие сыграло определяющую роль в стабилизации обстановки в стране, преодолении политического кризиса и сохранении территориальной целостности. В силу существующих в тот период объективных обстоятельств – прежде всего экономических и политических кризисных явлений – часть конституционных положений не удалось полностью воплотить. Но с того времени была проделана значительная работа для того, чтобы конституционные блага и ценности вошли в практику жизнедеятельности каждого гражданина. Наше общество, государство, законодательство не стояли на месте, все мы проделали за последние десятилетия значительный путь. Поэтому вполне естественно в обществе и в руководстве страны назрело понимание, что Основной Закон требует определенного совершенствования».
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Константин Толкачев: Изменений в Конституцию Башкирии будет много, комиссия начала работу
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