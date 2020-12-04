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В БГМУ разработали проект IT-маршрутизации пациентов с болезнями системы кровообращения

ОБЩЕСТВО

Проект IT-маршрутизации пациентов с болезнями системы кровообращения разработала команда Программы КЛИК Башкирского государственного медицинского университета.

По предварительным подсчетам, предложенная участниками схема должна сберечь в год более 4 тысяч человеческих жизней.

Планируется, что благодаря программе снизится смертность от болезней системы кровообращения с 508,1 до 400 случаев на 100 тысяч человек, от инфаркта – с 19,1 до 15,6 на 100 тысяч человек. Ожидаемое снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения – с 59,6 до 40,9 на 100 тысяч человек.

Проект команды университета позволит достигнуть запланированных показателей Региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Национального проекта «Здравоохранение».

Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики «КЛИК» реализуется Университетом 2035 совместно с Университетом Иннополис в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

В рамках «КЛИК» проходят две программы – «КЛИК-Интенсив» и «КЛИК CDO». Акселерационно-образовательный формат «КЛИК-CDO» предусматривает обучение цифровым компетенциям и проработку собственных проектов.

После конкурсного отбора проектов и решений в программе приняли участие более 600 команд из 64 регионов России.

Ирина Зимина
Теги: БГМУ, IT-маршрутизация, снижение смертности, здравоохранение
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