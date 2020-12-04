Фото: пресс-служба ГИБДД РБ Какие нарушения ПДД чаще всего совершают водители автобусов в Башкирии Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

На дорогах Башкортостана с участием пассажирского автотранспорта с 27 ноября по 3 декабря зарегистрировано три ДТП, в которых три человека получили травмы. Две аварии произошли в Уфе и одна в Хайбуллинском районе с участием школьного автобуса.

По данным региональной Госавтоинспекции, сотрудники ДПС за этот же период проверили более 1200 автобусов и выявили 464 нарушения:

— 45 водителей допустили нарушения правил перевозки пассажиров;

— двое проехали на запрещающий сигнал светофора, а также 14 не выполнили требование ПДД об остановке перед stop-линией;

— четверо не предоставили преимущества пешеходам;

— 23 передвигались, будучи не пристегнутыми ремнями безопасности;

— выявлено 23 факта управления автобусами с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена;

— 117 нарушили правила маневрирования;

— четверо разговаривали по телефону за рулем.

— 46 водителей привлечены за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части;

— двое — за управление с неисправным тахографом и за его отсутствие;

— три автобуса помещены на специализированную стоянку из-за технической неисправности рулевого управления.

«Профилактика нарушений правил, допускаемых водителями автобусов, у ГИБДД на особом контроле. Это является одним из эффективных способов предотвращения ДТП. Работа в данном направлении продолжается», — сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ.