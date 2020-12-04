Определены победители конкурса «Стерлитамак – наш общий дом»
Победителями конкурса городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом» на получение грантов в 2020 году стали 12 проектов. Они определялись по мнению членов экспертного совета и итогам народного голосования.
Победителями стали следующие проекты:
1. «Сокровища моего народа»
Объединение народных инструментов «Хазина».
Дворец детского и юношеского творчества, г. Ишимбай.
2. «Открытая художественная мастерская»
Светлана Эбель, агентство «Алиса-OZ», г.Уфа.
3. «Здоровые дети — здоровая Россия!»
«Детский сад № 59» г. Стерлитамак.
4. «Воркаут-парк» — парк здоровья»
«Средняя общеобразовательная школа №17», г. Стерлитамак.
5. «Доступный спорт на селе»
Гульуза Мурадымова, с. Тюрюшля, Стерлитамакского района.
6. «Аллея ученых и писателей»
НКО МОО «Чувашская национально-культурная автономия, г. Стерлитамак Республики Башкортостан».
7. Проект «ИРеК (свобода, инклюзия, ресурсный класс)»
НКО «Региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью «Дети — наше счастье», г. Стерлитамак.
8. Развитие добровольческого поискового отряда «Новая ступень»
Диана Гвоздик, ДПСО «Отклик» г. Ишимбай.
9. «Волшебство на кончиках пальцев»
«Детский сад №5», г. Стерлитамак.
10. «Интерактивная индустриальная тропа»
Марат Тикеев, г. Стерлитамак.
11. Лаборатория занимательной химии «Менделеев-лаб»
МБУ «Централизованная библиотечная система», г. Стерлитамак.
12. «Аллея памяти медицинских работников»
Анастасия Мысляева, г. Стерлитамак.
Награждение победителей состоится 17 декабря в Уфе.
Справка
Конкурс городских проектов «Стерлитамак — наш общий дом» нацелен на то, чтобы вместе с жителями сделать уютными и комфортными наши города, села и деревни. Впервые конкурс прошел в 2018 году. В 2020 году году было представлено 134 заявки из Уфы, Стерлитамака, Салавата, а также Стерлитамакского и Ишимбайского районов. 30 проектов, по мнению членов экспертного совета, вошли в шорт-лист конкурса. 30717 человек приняли участие в народном голосовании. Грантовый фонд конкурса составил 3,5 млн рублей. Реализация проектов-победителей запланирована в 2021 году.