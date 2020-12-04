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4 декабря Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Определены победители конкурса «Стерлитамак – наш общий дом»

ОБЩЕСТВО

Победителями конкурса городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом» на получение грантов в 2020 году стали 12 проектов. Они определялись по мнению членов экспертного совета и итогам народного голосования.

Победителями стали следующие проекты:

1. «Сокровища моего народа»

Объединение народных инструментов «Хазина».

Дворец детского и юношеского творчества, г. Ишимбай.

2. «Открытая художественная мастерская»

Светлана Эбель, агентство «Алиса-OZ», г.Уфа.

3. «Здоровые дети — здоровая Россия!»

«Детский сад № 59» г. Стерлитамак.

4. «Воркаут-парк» — парк здоровья»

«Средняя общеобразовательная школа №17», г. Стерлитамак.

5. «Доступный спорт на селе»

Гульуза Мурадымова, с. Тюрюшля, Стерлитамакского района.

6. «Аллея ученых и писателей»

НКО МОО «Чувашская национально-культурная автономия, г. Стерлитамак Республики Башкортостан».

7. Проект «ИРеК (свобода, инклюзия, ресурсный класс)»

НКО «Региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью «Дети — наше счастье», г. Стерлитамак.

8. Развитие добровольческого поискового отряда «Новая ступень»

Диана Гвоздик, ДПСО «Отклик» г. Ишимбай.

9. «Волшебство на кончиках пальцев»

«Детский сад №5», г. Стерлитамак.

10. «Интерактивная индустриальная тропа»

Марат Тикеев, г. Стерлитамак.

11. Лаборатория занимательной химии «Менделеев-лаб»

МБУ «Централизованная библиотечная система», г. Стерлитамак.

12. «Аллея памяти медицинских работников»

Анастасия Мысляева, г. Стерлитамак.

Награждение победителей состоится 17 декабря в Уфе.

Справка

Конкурс городских проектов «Стерлитамак — наш общий дом» нацелен на то, чтобы вместе с жителями сделать уютными и комфортными наши города, села и деревни. Впервые конкурс прошел в 2018 году. В 2020 году году было представлено 134 заявки из Уфы, Стерлитамака, Салавата, а также Стерлитамакского и Ишимбайского районов. 30 проектов, по мнению членов экспертного совета, вошли в шорт-лист конкурса. 30717 человек приняли участие в народном голосовании. Грантовый фонд конкурса составил 3,5 млн рублей. Реализация проектов-победителей запланирована в 2021 году.

ИА «Башинформ»
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