Фото: Олег Яровиков Стало известно, сколько детей в Башкирии переболели коронавирусом и пневмонией Фото: Олег Яровиков

Министерство здравоохранения Башкирии по официальному запросу информационного агентства «Башинформ» раскрыло данные по заболеванию коронавирусом и пневмонией среди детей.

«По данным Управления Роспотребнадзора по РБ, на 30 ноября диагноз новой коронавиурсной инфекции COVID-19 подтвержден у 1075 детей, из них выздоровели – 659 человек. За десять месяцев текущего года среди детей зарегистрировано 3199 случаев заболевания пневмонией, за аналогичный период 2019 года – 6861 случай», — проинформировали в министерстве.

Как отметила руководитель пресс-службы Минздрава РБ Софья Алешина, с осени 2020 года, с начала нового учебного года, наметился рост числа случаев ОРВИ и пневмонии у детей, что связано с увеличением контактов в организованных учреждениях, формированием новых коллективов.

Чаще случаи COVID-19 наблюдаются в Уфе и Салавате. Не зафиксировано ни одного случая в таких районах, как Бурзянский, Хайбуллинский и Абзелиловский.

«Из 34 стационарных больных детей с коронавирусом отмечена тяжелая степень течения у четверых, остальные переносили инфекцию в средней степени тяжести. К ИВЛ ни один ребенок не подключался. Летальных случаев среди несовершеннолетних не было», — сообщила представитель Минздрава РБ.

Койки для детей с новой коронавирусной инфекцией развернуты в следующих инфекционных госпиталях: в Инфекционной клинической больнице №4 на Запотоцкого, Городской клинической больнице Дёмского района, Больнице скорой медицинской помощи и Городской инфекционной больнице Стерлитамака. Реабилитационные мероприятия при необходимости проводится по месту жительства под наблюдением участкового педиатра.