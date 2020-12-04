Фото: сайт Уфимского планетария Жители Башкирии увидят в небе самый яркий звездопад и сближение Луны с Венерой Фото: сайт Уфимского планетария

Жители Башкирии в декабре этого года смогут увидеть звездопад и сближение двух планет. По данным Уфимского планетария, с 4 по 17 декабря можно наблюдать самый обильный метеорный поток Геминиды. Своего максимума он достигнет ночью с 13 по 14 декабря. И это будут идеальные условия для наблюдения звездопада, если к тому же будет ясное небо.

Поток летит не навстречу Земле, а догоняет её, поэтому скорость метеоров невысокая, около 35 км/с.

Геминиды известны своими медленными и яркими метеорами, некоторые из них имеют желтоватый или зеленоватый цвет. Иногда Геминиды могут давать великолепные болиды – очень яркие метеоры, оставляющие в течение нескольких секунд светящийся след в небе. Лучшее время для наблюдения Геминид примерно с 01.00 до 05.00 часов ночи 14 декабря, когда радиант потока будет виден высоко в небе.

Сближение Луны и Венеры произойдет 13 декабря. На утреннем небе рядом с самой яркой из планет — Венерой будет видна стареющая Луна. Оба светила будут находиться в созвездии Весов. На следующий день -14 декабря — наступит новолуние и в этот день произойдет полное солнечное затмение, которое будет видно в южном полушарии, в России его видно не будет.

«Луна утром 13 декабря будет выглядеть как очень и очень тонкий серпик, который интересно будет отыскать на небе. Трудность увидеть его состоит еще и в том, что Луна в это утро взойдет в 07.40 часов и на предрассветном небе будет видна у самого горизонта – на высоте всего 2 градусов. И для наблюдения нужен открытый горизонт на юго-востоке – там, где восходит Солнце. Где искать узкий серпик Луны, подскажет яркая Венера», — рассказали в планетарии.