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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В башкирском Октябрьском супруги на даче выращивали коноплю

ОБЩЕСТВО

В башкирском Октябрьском супруги на даче выращивали коноплю. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по городу Октябрьскому обнаружили кусты марихуаны в садовом домике.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ по Башкортостану, 44-летний горожанин в одной из комнат частного дома соорудил подпольный парник для наркосодержащих растений.

По предварительным данным, муж с женой делали все для выращивания качественного урожая. Запрещенные растения возделывали с соблюдением всех правил агрономии, установив в помещении светильники, которые создавали благоприятную для растений температуру.

В ходе обыска в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли картонную коробку с уже готовым товаром. Общий вес изъятого сырья составил более пяти с половиной килограммов.

Стоит отметить, что 44-летний мужчина ранее уже был судим за хранение наркотических средств.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На время следствия мужчина заключен под стражу, его супруга находится под подпиской о невыезде.

Розалия Валеева
Теги: наркотики, МВД РБ
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