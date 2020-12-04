В Башкирии скончался восьмилетний мальчик, который три года боролся с саркомой Юинга

Больше трех лет мальчик из Белорецка Ярослав Антошкин сражался с одной из самых агрессивных и быстрорастущих опухолей – саркомой Юинга. Болезнь оказалась сильнее, несмотря на все старания врачей, родителей, неравнодушных людей и самого Ярослава. Сердце мальчика остановилось ранним утром 30 ноября. Город Белорецк прощался с мальчиком-героем 2 декабря.

Ярослав Антошкин сражался с онкозаболеванием в белорецкой больнице, Республиканской детской клинической больнице, НИМЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва и китайской клинике. Все средства на лечение сына собирали родители. Ни один благотворительный фонд не смог помочь семье Антошкиных.

ИА «Башинформ» выражает искренние соболезнования в связи с гибелью Ярослава.