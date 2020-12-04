Фото: Валерий Шахов В Уфе работает объединение предпринимателей, помогающее медикам и пожилым Фото: Валерий Шахов

В Уфе работает объединение предпринимателей, созданное в рамках волонтерского центра «Наша забота», помогающее медикам, волонтерам и всем нуждающимся в непростой период пандемии коронавируса.

Оказываемая предпринимателями помощь самая разная, подчеркнул агентству «Башинформ» руководитель волонтерского центра БРО «ОПОРА России» Евгений Мельников.

Как рассказал Евгений Мельников, к примеру, сейчас представители общепита Уфы, Сибая предоставляют горячие обеды врачам ковид-госпиталей. Есть в республике и свои автоволонтеры из числа предпринимателей. Так, дилерский центр Башавтоком предоставил автомобиль для развоза врачей по домам.

Кто-то просто переводит деньги на счет волонтерского центра «Наша забота», на которые потом закупаются продуктовые наборы, медикаменты и распределяются по городам и районам республики.

«Мы, в свою очередь, можем помочь предпринимателям более мобильно и системно оказывать адресную помощь. Все, что для этого нужно — это заявить о себе», — добавил Евгений Мельников.

Колл-центр волонтерского центра «Наша забота»: 8-800-201-89-03.