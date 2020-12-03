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3 декабря Четверг

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Создание Евразийского НОЦ в Башкирии — колоссальный успех: мнение

ПОЛИТИКА

Создание Евразийского научно-образовательного центра в республике — колоссальный успех для Башкирии, и ключевым здесь является то, что НОЦ будет мирового уровня, считает ректор УГНТУ Олег Баулин.

— Заявленные на конкурс мероприятия и направления были на таком высоком научно-исследовательском уровне, что у конкурсной комиссии, которая проводила экспертизу, не осталось никаких сомнений, что предложенная повестка востребована не только в рамках Российской Федерации, но и всего мира, — прокомментировал Баулин агентству «Башинформ».

Глава республики Радий Хабиров подписал указ о создании Научно-образовательного центра Республики Башкортостан полтора года назад, и интеграция научно-исследовательской, академической деятельности с запросами бизнеса стартовала уже тогда. Ректор нефтяного университета отметил, что за это время существенно увеличен объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах бизнеса. По итогам 2020 года эта цифра выросла практически в два раза.

— Несколько месяцев назад УГНТУ совместно с Казанским государственным университетом нефти и газа и Сколковским институтом науки и технологий выиграли заявку на научный центр мирового уровня. Тематика центра — рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты, существенное финансирование – в размере нескольких миллиардов рублей. Одним из главных исполнителей этой программы как раз является УГНТУ. За нами закреплен большой блок вопросов, связанный с проведением научных исследований, приглашением ведущих зарубежных ученых и многое другое, — пояснил Олег Баулин.

Напомним, что Евразийский научно-образовательный центр в Уфе получит федеральный статус. 3 декабря стало известно, что республиканский проект победил в правительственном конкурсе на получение федерального статуса и, соответственно, финансирования.

ИА «Башинформ»
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